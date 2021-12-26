В больнице Амурска произошел пожар Фото: "КП" Архив

В Центральной районной больнице города Амурска произошел пожар. Загорелся матрас в хирургическом отделении, сообщили в ГУ МЧС региона.

— ЧП произошло 25 декабря около восьми часов вечера.

Все службы сработали оперативно. Возгорание ликвидировали с помощью четырех порошковых огнетушителей буквально через несколько минут после вызова. Его площадь составила всего 1,5 квадратных метра. Эвакуация пациентов не потребовалась, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что пострадавший всего один. Это тот самый мужчина, который спал в этот момент на кровати. У пациента больницы есть небольшие ожоги.

— Специалисты проведут осмотр места происшествия, опрос очевидцев. Не исключается, что причиной могла стать неосторожность при курении, — рассказали в МЧС.