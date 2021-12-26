В «Роснефти» развеяли миф о дефиците топлива на заправках Хабаровского края
Фото: Мария ЛЕНЦ
В компании «Роснефть» прокомментировали создавшийся на заправках ажиотаж. По словам представителей пресс-службы поставщика топлива в Хабаровский край, никаких причин у автомобилистов для того, чтобы закупаться впрок, нет.
«ООО «РН-Востокнефтепродукт» располагает в Хабаровском крае достаточным запасом всех видов бензина и дизельного топлива с учетом сезонного увеличения спроса в регионе. Топливная база, расположенная в Хабаровске, имеет достаточный запас бензинов и дизельного топлива. Запас постоянно поддерживается ритмичными поставками»,— сообщили «Комсомолке» в компании.
Там отметили, что для бесперебойной работы АЗС в условиях повышенного спроса к работе привлечены дополнительные бензовозы, увеличена частота рейсов, а поставки осуществляются круглосуточно.
На сегодняшний день предприятие предпринимает все меры для стабильной работы сети АЗС.
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