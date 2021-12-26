В Магаданской области мужчина отдал мошеннице свыше 300 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Магаданской области местный житель стал жертвой мошенничества. Мужчина перевел на счет телефонной аферистки свыше 300 тысяч рублей.

— 22 декабря на мобильный телефон гражданина поступил звонок от неизвестной женщины, представившейся сотрудником банка. Звонившая сообщила, что по его банковскому счету были зафиксированы попытки несанкционированного списания денежных средств и для того, чтобы их предотвратить необходимо будет продиктовать шестизначный код, который придет в смс-сообщении, — рассказали в пресс-службе регионального главка магаданской полиции.

Мужчина, как выяснилось, об этой избитой мошеннической схеме ничего не слышал, и попался на уловку. В общей сложности со счета магаданца похитили 342 тысячи рублей.

Если аферистку удастся задержать, ей будет грозить до шести лет лишения свободы.

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