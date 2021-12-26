В Хабаровске ночью похолодает до -37 градусов
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае по-прежнему стоит экстремально холодная погода.
Днем 26 декабря в краевой столице ожидается до -28 градусов, ночью до -37. Возможен небольшой снег. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 2-8 метров в секунду.
На юге края преимущественно без существенных осадков. Столбики термометров покажут днем от -25 до -22 градусов. Ночью от -39 до -36. Ветер западный будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду.
В центральных районах ожидается от -28 до -21 градуса днем и до -31 ночью. Скорость ветра западных направлений составит от 2 до 13 метров в секунду с порывами до 20 метров. Местами возможен небольшой снег.
В северных районах без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут от -31 до -25 градусов. Днем от -28 до -21 градусов. Ветер северо-западный, 5-14 метров в секунду.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;