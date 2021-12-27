В Хабаровском крае из-за ковида к ИВЛ подключены 53 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 452 человек в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 53 человека.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 328, в Комсомольске - 53, в Хабаровском районе - 25.

- Выздоровел 571 житель края за 24 часа. Пять человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2747 коек для ковид-больных. Свободны 671.

КОНКРЕТНО

В регионе зарегистрировано 122 939 случаев заболевания коронавирусом;

109 440 человек выздоровели;

12 287 находятся на лечении (2076 в стационаре, амбулаторно 10 211);

Скончались 1212 человек.

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