В Хабаровском крае из-за ковида к ИВЛ подключены 53 человека
Фото: Иван МАКЕЕВ
За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 452 человек в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 53 человека.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 328, в Комсомольске - 53, в Хабаровском районе - 25.
- Выздоровел 571 житель края за 24 часа. Пять человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2747 коек для ковид-больных. Свободны 671.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 122 939 случаев заболевания коронавирусом;
109 440 человек выздоровели;
12 287 находятся на лечении (2076 в стационаре, амбулаторно 10 211);
Скончались 1212 человек.
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