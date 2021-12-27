Что тебе подарить: МегаФон предлагает «умные» гаджеты

Из года в год это подтверждает статистика «МегаФона»: смартфоны - лидеры рейтинга самых покупаемых девайсов в декабре. Второе место принадлежит смарт-браслетам, а третье - умным колонкам и bluetooth-гарнитурам.

Бренды-лидеры. В салонах компании на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири в рейтинге популярности смартфонов вот уже три года лидируют Samsung, представленные в широкой линейке. Кстати, сейчас при покупке нового Samsung Galaxy A22s 5G полагается подарок - наушники JBL.

На втором месте - гаджеты Xiaomi и Realme, на которые сейчас действуют праздничные скидки, а на третьем - набирающие популярность новые модели Honor 50 и Honor 50 Lite.

Современные веяния. Аналитики «МегаФона» обнаружили новый тренд - рост спроса не столько на индивидуальные подарки, сколько на полезные для всей семьи. Например, увеличился спрос на гаджеты для «умного» дома: смарт-колонки с голосовым управлением и интеллектуальные системы освещения. Так, на Дальнем Востоке спрос на эти товары в салонах «МегаФона» за 2021 год вырос более чем на 80%.

Возможно, на рождение нового тренда повлияла пандемия: люди стали больше времени проводить дома и повышают уровень его комфорта.

Кому «умный» гаджет? Женщины чаще мужчин дарят девайсы для умного дома, а мужчины только этого и ждут. Так говорит статистика: среди желающих получить «умный» гаджет в подарок представителей сильной половины человечества значительно больше, чем дам - 40% и 29% соответственно.

Кто онлайн, а кто офлайн? Женщины покупают подарки заранее, а мужчины зачастую откладывают это на последние дни декабря. Поэтому именно представители сильной половины чаще покупают подарки офлайн, в то время как девушки часто пользуются услугами интернет-магазинов, ведь времени на доставку остается достаточно.

Отметим, что ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, также повлияли на привычки покупателей: онлайн-площадки для приобретения товаров набирают популярность. Так, по сравнению с доковидным 2019 годом, объем продаж в интернет-магазине «МегаФона» увеличился втрое.