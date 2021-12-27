Гаджеты, игрушки и украшения: стало известно, какие подарки на Новый год получат хабаровчане Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наиболее вероятные подарки - гаджеты и бытовая техника, игрушки и ювелирные украшения, также безоговорочным лидером по приросту продаж в предновогодний период стали лотерейные билеты. К таким выводам пришли аналитики «МТС Банка» на основе анализа собственных данных за первую половину декабря 2020 и 2021 годов.

В результате исследования аналитики предположили, какие подарки жители Хабаровского края смогут найти под новогодней елкой, выделив категории, в которых заметно увеличивается количество транзакций в декабре по сравнению с остальными месяцами года.

ТОП-5 новогодних подарков

1. Гаджеты, электроника и бытовая техника - вероятность получить в подарок 31%. Самое большое количество продаж из рассматриваемых категорий приходится на электронику и аксессуары. Средний чек в этой категории - 7430 рублей. Смартфоны по-прежнему остаются приятными и желанными подарками.

2. Игрушка - 26%. Подарок, который сделает счастливым любого ребенка, а взрослого можно порадовать красивой елочной игрушкой. Средний чек - 1850 рублей.

3. Лотерейный билет - 21%. Россияне продолжают верить в чудо и надеются сорвать джекпот в новогоднюю лотерею. Средний чек - 1290 рублей.

4. Ювелирные украшения - 14%. Эти подарки запомнятся надолго, дарят их обычно дорогим и близким людям. В этой категории самый большой средний чек - 8960 рублей.

5. Сувенир - 8%. Традиционно перед Новым годом востребованы сувениры с символом наступающего года, набирает популярность игра Тайный Санта. Здесь самый маленький средний чек - 970 рублей.

Наиболее бурный рост в декабре по отношению к другим месяцам года показали покупки лотерейных билетов - в 2,4 раза, гаджетов и электроники - в два раза и ювелирных изделий - 81%.

Мужчины тратят немного больше женщин на покупку новогодних подарков. Из общего количества расходов в рассматриваемых категориях 54% приходится на представителей сильного пола.

Методология исследования. Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов «МТС Банка» в Хабаровском крае. Учитывались платежные операции с 1 по 15 декабря 2020-2021 годов.