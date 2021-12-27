Доставить пенсии вовремя обещали в ПФР Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пенсионный фонд в Хабаровском крае продолжит работу в выходные и праздничные дни. Все необходимые выплаты «Почта России» получит еще в декабре, чтобы в январе была организована своевременная доставка пенсий.

Так, по информации пресс-службы ПФР по Хабаровскому краю, выплата за январь будет производиться по обычному графику, начиная с 3 января. Пенсию за 7 число доставят раньше - с 4 по 6 января.

- В банки деньги для зачисления на счета пенсионеров перечислят вовремя - до 21 января, - добавили в пресс-службе ПФР по Хабаровскому краю.

Кроме того, при желании пенсионер может изменить способ доставки.

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