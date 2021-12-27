В Хабаровском крае выбрали лучшего спасателя 2021 года

Кирилл Ялынычев посвятил службе в МЧС семь лет своей жизни Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

МЧС определило победителя регионального конкурса профессионального мастерства «Созвездие мужества» в номинации «Лучший спасатель». В 2021 году им стал 30-летний Кирилл Ялынычев из села Ракитного. Отважный мужчина семь лет работает спасателем в рядах МЧС.

Кирилл - профессионал во многих сферах: он и водолаз, и газоспасатель, газорезчик, и инженер путей сообщения, а также педагог дополнительного образования, водитель и не только. Также Кирилл Ялынычев владеет навыками в спелеологии, прошел десантную подготовку, имеет первый разряд по спасательскому многоборью и статус судьи по спортивному туризму. Помимо всего прочего, Кирилл - профессиональный промальпинст.

- В декабре 2020 года он был в команде спасателей, которые провели уникальную и рискованную операцию по очистке вант Русского моста ото льда во Владивостоке. Отважные сотрудники МЧС работали под открытым небом на высоте более 300 метров, где дул пронизывающий холодный ветер. Команда тогда отлично сработала и справилась со сложной задачей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

За семь лет работы в МЧС России Кирилл Ялынычев участвовал во многих поисковых и спасательных операциях, ликвидировал последствия стихийных бедствий не только в Хабаровском крае, но Приморском крае, Амурской области и Якутии. А в период летних паводков 2021 года помогал жителям Ургала и Усть-Ургала.

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