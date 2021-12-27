Ректора ТОГУ наградили за заслуги перед Хабаровским краем

Церемония награждения ректора ТОГУ Сергея Иванченко Фото: Правительство Хабаровского края

Ректору Тихоокеанского государственного университета Сергею Иванченко вручили награду «За заслуги перед Хабаровским краем». Сергей Иванченко имеет ученую степень доктора технических наук, звание профессора.

Почетный знак вручил лично Михаил Дегтярев, губернатор региона.

- За значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, - отметил Михаил Дегтярев во время церемонии награждения.

Сергей Иванченко родился 10 мая 1959 года в селе Муравьевка Тамбовского района Амурской области. В 1981 году он окончил Механический факультет Хабаровского политехнического института по специальности «Строительные и дорожные машины».

Также Сергей Иванченко является автором более 100 научных работ в области механики уплотняемых материалов, создания дорожных машин и технологий уплотнения дорожно-строительных материалов.

Сергей Иванченко занимает пост ректора ТОГУ с 2002 года. А с 2005 года он является почетным доктором Токийского университета сельского хозяйства и технологий.

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