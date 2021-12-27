Совсем один: трехлетний мальчик замерз на улице в Амурске

Совсем один: двухлетний мальчик замерз на улице в Амурске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В сети появилась информация, что трехлетний мальчик стоял один на улице и замерзал. Ребенок по неизвестной причине находился на улице абсолютно голым. Сейчас в Хабаровском крае лютуют морозы - столбик термометра даже в дневное время опускается ниже -30 градусов. Поэтому маленький ребенок посреди улицы в такой холод сразу же обеспокоил жителей Амурска.
- Амурской городской прокуратурой начата проверка информации, размещенной в интернете, о том, что трехлетний мальчик замерзал на улице, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Следователи дадут оценку работе должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
- Следственным отделом города Амурска проводится процессуальная проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Ребенку оказана необходимая медицинская помощь.
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