Совсем один: трехлетний мальчик замерз на улице в Амурске

Совсем один: двухлетний мальчик замерз на улице в Амурске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сети появилась информация, что трехлетний мальчик стоял один на улице и замерзал. Ребенок по неизвестной причине находился на улице абсолютно голым. Сейчас в Хабаровском крае лютуют морозы - столбик термометра даже в дневное время опускается ниже -30 градусов. Поэтому маленький ребенок посреди улицы в такой холод сразу же обеспокоил жителей Амурска.

- Амурской городской прокуратурой начата проверка информации, размещенной в интернете, о том, что трехлетний мальчик замерзал на улице, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Следователи дадут оценку работе должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- Следственным отделом города Амурска проводится процессуальная проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Ребенку оказана необходимая медицинская помощь.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.