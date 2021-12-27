В Хабаровске Михаил Дегтярев осмотрел украшенную к Новому году площадь Ленина

Михаил Дегтярев осмотрел украшенную к Новому году площадь Ленина Фото: Правительство Хабаровского края

В краевой столице украсили к Новому году главную площадь города. Глава региона Михаил Дегтярев похвалил реализованную на площади имени Ленина концепцию «Хабаровский край: нам есть чем гордиться!».

- Очень радует, что внимание уделили каждому району. На ледовых скульптурах изображены гербы муниципальных образований. Такое сделано впервые, - сказал Михаил Дегтярев.

Также губернатор отметил, что в этом году в оформлении главной площади города приняли участие молодые скульпторы. Они полностью справились со своей задачей.

- Начинающие талантливые авторы проявили себя. Это послужит ярким стартом для новых творческих решений, - добавил Михаил Дегтярев.