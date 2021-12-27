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Происшествия27 декабря 2021 6:30

Экс-глава Ванино вернет полученную взятку в государственную казну

Чиновник целый год вымогал деньги
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Экс-глава Ванино вернет полученную взятку в государственную казну

Экс-глава Ванино вернет полученную взятку в государственную казну

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае бывший глава поселения осужден за полученную взятку. Деньги он вымогал в течение целого года и распоряжался ими по своему усмотрению.

- Глава администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» получил взятку суммой в 555 тысяч рублей. Суд принял решение о взыскании с осужденного в доход РФ незаконно полученных денег, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Также в надзорном ведомстве рассказали, что мужчина признал исковые требования.