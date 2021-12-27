Экс-глава Ванино вернет полученную взятку в государственную казну Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае бывший глава поселения осужден за полученную взятку. Деньги он вымогал в течение целого года и распоряжался ими по своему усмотрению.

- Глава администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» получил взятку суммой в 555 тысяч рублей. Суд принял решение о взыскании с осужденного в доход РФ незаконно полученных денег, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Также в надзорном ведомстве рассказали, что мужчина признал исковые требования.