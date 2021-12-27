Владимир Путин: «О необходимости вакцинации населению нужно разъяснять с уважением». Фото: kremlin.ru

Терпеливо и уважительно относиться к противникам прививок призвал Владимир Путин. Из-за низкого уровня коллективного иммунитета в России до сих пор высокие показатели смертности от коронавируса. К концу 2021 года уровень иммунитета достиг 59,4%. До показателя в 80% страна сможет дойти только в конце первого или начале второго квартала 2022 года. Именно этот показатель считается оптимальным для формирования коллективного иммунитета.

Глава государства отметил, что после вакцинации люди тоже болеют. Однако этот показатель варьируется от 3 до 4%. Кроме того, вакцинированные легче переносят недуг. В отделениях реанимации в десятки раз больше невакцинированных пациентов, нежели вакцинированных.

- Если мы будем принципиально, последовательно, доходчиво, с уважением относиться к людям и разъяснять необходимость вакцинации, я думаю, что мы добьемся нужного результата, - объяснил Владимир Путин.

В советские времена прививки ставили всем. Сегодня же коммунисты, которые руководили страной и довели ее до распада, стоят в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией. Таким образом КПРФ старается повысить свой рейтинг среди той категории населения, которая еще не определилась. Они набирают дешевые политические очки на здоровье нации.