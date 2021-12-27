Запер в квартире и угрожал ножом: пьяный хабаровчанин устроил поножовщину в собственной квартире

Дебошира задержали сотрудники Росгвардии. Фото: Росгвардия

В краевой столице мужчина угрожал сожительнице. Он удерживал взаперти женщину и ребенка. Остановить его удалось сотрудникам Росгвардии.

Когда они приехали на место происшествия, в квартиру удалось попасть не сразу: мужчина никого не выпускал и не впускал. Были слышны крики о помощи. В оконном проеме на третьем этаже изредка появлялся мужской силуэт с ножом в руке, удерживающий свою сожительницу.

- Росгвардейцы проникли на балкон, а затем и в саму квартиру: для этого пришлось выбить остекление двери. Навстречу им выбежала женщина с порезами на руках. Сам организатор поножовщины был сильно пьян, - рассказали в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

Для задержания мужчины росгвардейцам пришлось применить физическую силу и специальные средства. Восьмилетняя девочка все это время находилась в соседней комнате. Предположительно, она является дочерью задержанного. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь. 39-летнего дебошира доставили в отдел полиции.