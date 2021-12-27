КАМАЗ, бульдозер и экскаватор вытаскивали многотонный фургон из снежного плена в Хабаровском крае

грузовик съехал с дороги в заснеженный кювет Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

За трое суток сотрудники МЧС участвовали в двух операциях по спасению большегрузов, попавших в ДТП. Все аварии случились на прошлой неделе.

Первый случай произошел на повороте у села Чистополье Хабаровского района в ночь с 23 на 24 декабря. Грузовик MAN съехал в кювет, машину спасатели вытаскивали более трех часов.

Буквально через день, 25 декабря, в похожей ситуации оказался водитель другого грузовика, на этот раз фургона, который вез ходовые части железнодорожных вагонов. Большой вес груза в прицепе серьезно осложнил работу спасателей.

- Утром 25 декабря на место ЧП отправилась группа спасателей из села Ракитного на полноприводном КАМАЗе и пожарном автомобиле УРАЛ. Но буксировочные тросы не справились с многотонным фургоном. Не под силу оказалась эта задача и бульдозеру. Грузовик удалось вернуть обратно на дорогу только после разгрузки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Днем в воскресенье, 25 декабря, экскаватор загрузил обратно выпавшие детали вагонов. У фургона повредился борт, для его ремонта водителю большегруза привезли доски.

В течение всей спасательной операции мужчина находился внутри кабины с запасом топлива и продуктов. Также с водителем поддерживали связь спасательные службы.

Напомним, МЧС определило победителя регионального конкурса профессионального мастерства «Созвездие мужества» в номинации «Лучший спасатель». В 2021 году им стал 30-летний Кирилл Ялынычев из села Ракитного. Отважный мужчина семь лет работает спасателем в рядах МЧС.

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