Дед Мороз из ОМОНа поздравил комсомольчан с наступающим праздником. Фото: Росгвардия

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники ОМОН перевоплотились в Дедов Морозов. В городе прошла акция «Дед Мороз специального назначения».

- Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей сослуживцев с наступающим праздником и вручили подарки и сладости. Дети встречали новогодних персонажей в ярких костюмах, - рассказали в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

Ранее росгвардейцы посетили клуб «Патриот» в комсомольской школе №53. Воспитанников поздравили с праздником. Сотрудники Росгвардии подарили клубу репродукции картин международного арт-проекта «Ангелы Мира». Спортивной команде школы был вручен волейбольный мяч.