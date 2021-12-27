В Хабаровском крае наградили лауреатов премии губернатора в области литературы и искусства

Заслуженные награды номинантам вручал министр культуры края Юрий Ермошкин. Фото: Telegram-канал «Пулемет Дегтярева»

В Хабаровском крае 12 человек получили премии губернатора в области литературы и искусства.

- По моему распоряжению размер премии был увеличен до 100 тысяч рублей в каждой номинации, - написал Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале «Пулемет Дегтярева».

Награды лауреатам вручал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин. Кроме этого, награда заслуженного артиста России и народного артиста Хабаровского края Игоря Желтоухова была передана его сыну.

Игорь Желтоухов награжден национальной театральной премией «Золотая маска». Мэтр отмечен за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Знаковая награда будет храниться в его семье.