Непристойная реклама обнаружена в Хабаровском крае

В краевой столице прошло заседание экспертного совета УФАС. Фото: УФАС

Сотрудники УФАС по Хабаровскому краю обнаружили в городе ненадлежащую рекламу. В краевой столице прошло заседание экспертного совета по применению законодательства о рекламе.

- На заседании эксперты обсудили законодательство РФ, касающееся рекламы, которая нарушает общепринятые модели и принципы поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности, - рассказали в УФАС по Хабаровскому краю.

В этом году было проведено пять заседаний экспертного совета и рассмотрено семь рекламных материалов. Все они были признаны ненадлежащими, поскольку, по мнению экспертной комиссии, в них содержатся непристойные и оскорбительные образы и сравнения.

В следующем году планируется проведение обзорного семинара для членов экспертного совета. Им расскажут об особенностях нарушений рекламного законодательства.