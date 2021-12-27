Снег с дорог Хабаровска будет убирать шнекороторный снегопогрузчик

Шнекороторный снегопогрузчик Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском крае МУП «Южное» закупило новую мощную снегоуборочную технику. Максимальная производительность шнекороторного снегопогрузчика СнП-18 составляет 600 кубометров в час. Машина может наполнить кузов грузовика КамАЗ за три минуты.

- Теперь необходимо обеспечить только большое количество грузовиков. Погрузчики значительно облегчат процесс, - прокомментировал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Также в городе купили ПУМ-15 на базе ГАЗон NEXT. Щетки двух типов смета будут убирать мусор с асфальта. Машина может работать только до -15 градусов, поэтому использовать ее планируется с апреля по ноябрь.

Муниципальное предприятие взяло новую технику в лизинг на 11 лет. Две машины стоили около 11 миллионов рублей.