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Общество27 декабря 2021 10:00

В Хабаровском крае авиакомпания оштрафована за задержку рейса

47 пассажиров несколько дней не могли улететь в краевую столицу
Анастасия НУРАДИЛОВА
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47 пассажиров несколько дней не могли улететь в краевую столицу

47 пассажиров несколько дней не могли улететь в краевую столицу

Фото: Иван ВИСЛОВ

В аэропорту Охотска несколько дней задерживали авиарейс Охотск - Хабаровск. 47 пассажиров с билетами на руках не могли улететь в краевую столицу.

Оказалось, что пассажирам отказывали в регистрации из-за отсутствия достаточного количества самолетов.

- Данные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащей организации работы служб перевозчика при планировании и выполнении регулярных рейсов, - пояснили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Надзорное ведомство внесло представление генеральному директору КГУП «Хабаровские авиалинии». Также авиакомпания привлечена Роспотребнадзором к административной ответственности по первой части статьи 14.4 административного кодекса - «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов». Авиакомпания должна выплатить штраф.