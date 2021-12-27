Пробки в Хабаровске: в понедельник вечером на дорогах образовались десятибалльные заторы

Несколько улиц города стоят в обоих направлениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 27 декабря в Хабаровске образовались десятибалльные пробки.

Несколько улиц города встали полностью: Ким Ю Чена, Дзержинского, Пионерская, Шевчука, Лейтенанта Орлова, Волочаевская, Ленина.

На улице Калараша образовалась короткая пробка: от Королева до Краснореченской, на которой также затор. Он начинается на Волочаевской, затем продолжается на развязке и по улице 60-летия Победы.

Трубный переулок стоит от Шевчука до Волочаевской. На Запарина машины медленно продвигаются от Пионерской в сторону улицы Ленина. Затор от Ленинградской начинается на пересечении с Аянской улицей и заканчивается на повороте на улицу Ленина.