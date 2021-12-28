Как контролируют качество зимнего дизельного топлива

Фото: Вадим ПОПОВ

Все виды топлива, реализуемые на АЗС «Роснефть», проходят семиступенчатый контроль качества. Все начинается с производства: каждая партия бензина или дизельного топлива проходит обязательный контроль в аккредитованной лаборатории. Топливо транспортируется в пломбированных цистернах. Этап контроля при отгрузке и приемке на нефтебазе журналисты «Комсомольской правды» смогли увидеть лично. Специалисты произвели забор проб дизельного топлива из цистерны и отправили их в лабораторию, которая располагается на территории нефтебазы. Производить какие-либо манипуляции с топливом можно будет только после окончания проверки. Проверяют топливо и в резервуарах. Затем его отгрузят для транспортировки на АЗС. Маршруты бензовозов отслеживаются с помощью спутниковой навигации.

Фото: Вадим ПОПОВ

- Перед сливом топлива на АЗС оно вновь подвергается проверке. Но и в ходе реализации оно может быть проверено мобильными лабораториями. Заправочные станции не предупреждают о предстоящей проверке, мобильная лаборатория может прибыть в любой момент. Результаты проверок незамедлительно отправляются в центральный аппарат «Роснефти». Если у потребителя возникли какие-то вопросы или претензии к качеству топлива, он может обратиться на горячую линию «Роснефти». Телефоны горячей линии размещены на всех АЗС и АЗК компании. По каждому обращению обязательно проводится проверка, и в большинстве случаев экспертиза подтверждает, что качество топлива соответствует нормам, - рассказал заместитель директора Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов ООО «РН-Востокнефтепродукт» Алексей Козловский.

Читайте в новом материале «Комсомольской правды» о том, как самостоятельно проверить качество топлива, и какие эксперименты проходят в лаборатории нефтебазы.