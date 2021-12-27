Мороз в Хабаровском крае простоит до 2022 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае по-прежнему стоит экстремально холодная погода. Судя по прогнозу регионального МЧС, холода не отступят до самого конца года

Днем 26 декабря в краевой столице ожидается до -25 градусов, ночью до -35. Возможен небольшой снег. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

На юге края преимущественно без существенных осадков. Столбики термометров покажут днем от -23 до -18 градусов. Ночью от -37 до -33. Ветер западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В центральных районах без существенных осадков, температура от -46 до -24 градуса днем и от -44 до - 22 ночью. Скорость ветра западных направлений составит от 3 до 12 метров в секунду.

В северных районах без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут от -33 до -25 градусов. Днем от -30 до -20 градусов. Ветер северо-западный, 5-14 метров в секунду, с порывами на побережье 15-20 метров в секунду.

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