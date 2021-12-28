Только треть мигрантов в Хабаровском крае получает разрешение на работу

Только треть мигрантов в Хабаровском крае получают разрешение на работу Фото: Олег АДАМОВИЧ

25 тысяч мигрантов за год приехали в Хабаровский край. И только треть из них получила разрешение на работу и патенты. Такие цифры были озвучены в ходе межведомственного совещания под председательством заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина.

Как показывает статистика, те, кто остался без работы, нередко становятся участниками различных преступлений. Особенно это распространено на приграничных территориях, к которым относятся отдельные районы Республики Бурятия, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и ЕАО, соседствующие с КНР, КНДР и Монголией.

- Ненадлежащее осуществление органами внутренних дел предоставленных полномочий в сфере миграции создает предпосылки к вовлечению мигрантов в противоправную деятельность. С их участием в округе совершено свыше одной тысячи криминальных посягательств, - отметили в управлении Генпрокуратуры по ДФО.

По словам Дмитрия Демешина, только если все заинтересованные ведомства будут заниматься контролем мигрантов, удастся решить наболевшие вопросы незаконной миграции и криминальных эпизодов с участием мигрантов.

В связи с этим он поставил подразделениям МВД России задачу активизировать работу по контролю за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства требований миграционного законодательства. А от прокуроров потребовал совместно с региональными органами государственной власти и местного самоуправления провести мониторинг принятых программ в сфере миграции, полноты их реализации, эффективности расходования выделяемых средств, проверить осуществление уполномоченными органами контрольно-разрешительных полномочий на объектах со значительным числом занятых иностранцев.

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