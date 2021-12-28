В Хабаровском крае увеличилось производство яиц Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае активно развивается производство куриных яиц. За год объем продукта увеличился на семь миллионов штук, сообщили в правительстве региона.

- В нашем крае действуют два основных производителя куриных яиц. Это АО «Племенной птицеводческий завод «Хабаровский» и АО «Птицефабрика «Комсомольская». Перепелиное яйцо на территории региона производит ООО «Промоптторг». В 2021 году минсельхоз края оказал птицеводческим предприятиям господдержку в размере 112,4 миллиона рублей, - отметила заместитель начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и племенной работы краевого минсельхоза Елена Талалай.

На предприятия было закуплено новое оборудование, проведена модернизация производства, появились новые цеха, яйцесклад, инкубатор и современный убойный комплекс.

В общей сложности за 11 месяцев объем производства яиц составил 310,2 миллиона штук.

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