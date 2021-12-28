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Происшествия28 декабря 2021 4:41

Работникам лесничества задолжали зарплату на 3,7 миллиона рублей

Проблема решилась после вмешательства прокуратуры
Марина ГОНЧАРЕНКО
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Работникам лесничества задолжали зарплату на 3,7 миллиона рублей

Работникам лесничества задолжали зарплату на 3,7 миллиона рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

С сентября по ноябрь 2021 года КСАУ «Мухенское лесное хозяйство» не выплачивало своим работникам зарплату в полном объеме. Долги предприятия перед сотрудниками достигли внушительной суммы - 3,7 миллиона рублей. Жертвами денежных махинаций руководства оказались 52 работника.

После вопиющих действий со стороны предприятия по отношению к сотрудникам прокуратура района имени Лазо вынуждена была провести проверку соблюдения трудовых прав работников лесного хозяйства.

Проверка дала свои плоды: задолженность перед сотрудниками была полностью погашена. Главный бухгалтер предприятия был привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, прокурор района объявил руководителю лесничества предостережение, а в отношении самого хозяйства возбуждено дело по статье: невыплата в установленный срок заработной платы.

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