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Происшествия28 декабря 2021 6:00

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело о мошенничестве при ремонте железной дороги

Сумма нанесенного ущерба составила более 500 тысяч
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае возбудили уголовное дело о мошенничестве при ремонте железной дороги

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело о мошенничестве при ремонте железной дороги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае выявлен факт мошенничества при реализации инвестиционного проекта. Транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства при перевооружении тяговой подстанции на железнодорожной станции Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги.

Как выяснилось, в акты приемки выполненных работ были внесены недостоверные данные. Делалось это для того, чтобы завысить стоимость произведенных работ. Сумма ущерба от преступной деятельности составила более 500 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 159 УК РФ – «Мошенничество», - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.