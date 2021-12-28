В Хабаровском крае возбудили уголовное дело о мошенничестве при ремонте железной дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае выявлен факт мошенничества при реализации инвестиционного проекта. Транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства при перевооружении тяговой подстанции на железнодорожной станции Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги.

Как выяснилось, в акты приемки выполненных работ были внесены недостоверные данные. Делалось это для того, чтобы завысить стоимость произведенных работ. Сумма ущерба от преступной деятельности составила более 500 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 159 УК РФ – «Мошенничество», - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.