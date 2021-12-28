В Хабаровской епархии в рамках благотворительной акции дети выпекли 300 пряников

Деньги с продажи 300 имбирных пряников пойдут на помощь нуждающимся

В Хабаровской епархии в рамках благотворительной акции «Рождественский пряник» ученики хабаровской детской студии архитектуры и дизайна «Городок» выпекли 300 имбирных пряников.

- Мучные изделия будут продавать в храме в честь иконы Божией Матери «Благодатное небо», а вырученные деньги пойдут на благотворительность, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

После мастер-класса по выпечке пряников для детей провели лекцию и викторину о Рождестве Христовом.