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Общество28 декабря 2021 6:04

Исследования почв в Хабаровском крае

В 2021 году Хабаровским референтным центром Россельхознадзора проведено1724 исследования в 432 пробах почв в рамках государственного задания и 70 исследований в 39 пробах почв по заявкам юридических и физических лиц
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По результатам исследований в рамках государственного задания в 94 пробах (54% проб) выявлено превышение остаточных количеств пестицидов, тяжелых металлов, нитратов, нефтепродуктов. По количеству исследований выявление токсикантов составило 112 экспертиз или 16,0%.

Доля пестицидов в количестве экспертиз с превышением установленных нормативов составляет 31%, тяжелые металлы, включая мышьяк - 30%, нитраты 30% и нефтепродукты 8,9%.

Площадь загрязнения пестицидами составила 233 гектара, тяжелыми металлами - 329 гектаров, нитратами - 6,2 гектара, нефтепродуктами - 0,013 гектара.

По показателям плодородия установлено снижение содержания органического вещества на площади 1167 гектаров, повышение кислотности на площади 1261 гектар, снижение подвижного фосфора на площади 1165 гектаров и подвижного калия на площади 456 гектаров.

В рамках оказания платных услуг проведено 6 исследований на показатели плодородия и 64 исследования на показатели загрязнения почв.

Выявлено 30 исследований с превышением нормативов по содержанию остаточных количеств пестицидов в почве, преимущественно С-метолахлора. В двух пробах почв выявлено наличие яиц гельминтов (аскариды и трихоцефалиды).