Хабаровчане соорудили в своих дворах тигров из снега Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице продолжатся смотр-конкурс «Лучший зимний двор, лучший фасад». Активные жители домов при поддержке управляющих компаний украсили дворы к Новому году и из снега соорудили на придомовых территориях символы года - тигров.

- Конкурс проходит ежегодно по поручению мэра города Сергея Кравчука. В этом году поступило около 400 заявок от 270 участников, - рассказал Виталий Федоров, заместитель начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда.

В рамках конкурса будут выбраны победители в нескольких номинациях: «Лучший зимний двор», «Новогодний фасад», «Зимняя горка», «Снежная фигура», «Лучшая новогодняя ель», «Оформление входной группы». Призовой фонд новогоднего конкурса составляет 480 тысяч рублей.