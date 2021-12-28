Россельхозбанк повышает ставки по вкладам

Максимальную ставку 9% годовых можно получить в рамках акции «Весомый процент» по вкладу «Доходный» при его оформлении сроком на четыре года. Акция проводится до 31 декабря 2021 включительно. В период действия акции можно открыть вклад в рублях на срок 6 месяцев, один, два или четыре года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Минимальный размер вклада 3 тысячи рублей при открытии дистанционно и 10 тысяч рублей при обращении в офис банка.

Кроме того, Россельхозбанк повышает ставки по линейке рублевых вкладов «Пополняемый», «Комфортный», «Мое время», «Пенсионный доход» и «Пенсионный Плюс».

- Акционное предложение по вкладу «Доходный» с максимальной ставкой 9% годовых – отличное предновогоднее предложение для сбережения и приумножения собственных средств. При этом открытие вкладов в дистанционных каналах банка остается наиболее предпочтительным вариантом среди наших клиентов, так как выгода при открытии депозита через Интернет и Мобильный банк составляет до 0,3 % независимо от срока вклада, а минимальный размер вклада в ДБО ниже, чем в офисах банка, – отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.