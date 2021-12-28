Жители Хабаровского края проголосуют за лучший каток Фото: Правительство Хабаровского края

Конкурс на лучшее оформление сезонного катка пройдет в Хабаровском крае. Соревнование проводится второй год подряд по инициативе главы региона Михаила Дегтярева.

- В этом году отдельно будут оцениваться дворовые катки и площадки для массового катания на коньках. Победителей будут выбирать жители региона, - рассказал Дмитрий Чикунов, министр спорта края.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 января. Голосование за лучший каток пройдет с 1 по 10 февраля на портале «Голос 27» в сервисе «Люди решают». Итоги станут известны до 15 февраля. Победители получат спортивный инвентарь на сумму от 50 до 150 тысяч рублей.