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Общество28 декабря 2021 8:30

Жители Хабаровского края проголосуют за лучший каток

Конкурс проводится второй год подряд по поручению Михаила Дегтярева
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Жители Хабаровского края проголосуют за лучший каток

Жители Хабаровского края проголосуют за лучший каток

Фото: Правительство Хабаровского края

Конкурс на лучшее оформление сезонного катка пройдет в Хабаровском крае. Соревнование проводится второй год подряд по инициативе главы региона Михаила Дегтярева.

- В этом году отдельно будут оцениваться дворовые катки и площадки для массового катания на коньках. Победителей будут выбирать жители региона, - рассказал Дмитрий Чикунов, министр спорта края.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 января. Голосование за лучший каток пройдет с 1 по 10 февраля на портале «Голос 27» в сервисе «Люди решают». Итоги станут известны до 15 февраля. Победители получат спортивный инвентарь на сумму от 50 до 150 тысяч рублей.