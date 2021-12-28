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Общество28 декабря 2021 9:00

В двух школах Николаевского района завершен капитальный ремонт

На модернизацию образовательных учреждений было выделено более 34 миллионов
Анастасия НУРАДИЛОВА
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«Точка роста» в школе поселка Нижнее Пронге

«Точка роста» в школе поселка Нижнее Пронге

Фото: Правительство Хабаровского края

В двух поселках Николаевского района Хабаровского края закончен капитальный ремонт в школах. Учащиеся образовательных учреждений поселка Нижнее Пронге и рабочего поселка Лазарев будут получать знания в более комфортных условиях.

- Так, на школу в Лазареве в рамках программы «Капитальный ремонт школ» было выделено 17,5 миллиона рублей, а на школу в Нижнем Пронге в рамках другой программы - около 17 миллионов, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Средства на капитальный ремонт школ были выделены после обращения местных жителей и администрации района к главе региона Михаилу Дегтяреву. Все запланированные работы выполнены точно в срок.