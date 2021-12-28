Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 декабря 2021 7:30

В поселке Переяславка из-за принтера загорелся школьный кабинет истории

Причины происшествия устанавливаются
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В поселке Переяславка из-за принтера загорелся школьный кабинет истории

В поселке Переяславка из-за принтера загорелся школьный кабинет истории

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 27 декабря в поселке Переяславка горела средняя школа №1. Предположительной причиной возгорания стало замыкание принтера в кабинете истории.

- Площадь возгорания составила три квадратных метра. Пожар был ликвидирован в считанные минуты, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Принтер полностью сгорел. Обгорела также столешница и стоящий рядом ноутбук. В пожаре никто не пострадал, учеников в здании не было. Далее будет проведена проверка для установления точной причины происшествия.