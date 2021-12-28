В поселке Переяславка из-за принтера загорелся школьный кабинет истории Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 27 декабря в поселке Переяславка горела средняя школа №1. Предположительной причиной возгорания стало замыкание принтера в кабинете истории.

- Площадь возгорания составила три квадратных метра. Пожар был ликвидирован в считанные минуты, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Принтер полностью сгорел. Обгорела также столешница и стоящий рядом ноутбук. В пожаре никто не пострадал, учеников в здании не было. Далее будет проведена проверка для установления точной причины происшествия.