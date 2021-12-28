В Хабаровске семья с ребенком-инвалидом получила квартиру после вмешательства прокуратуры Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске женщина обратился в прокуратуру для решения жилищного вопроса. Как выяснилось позже, по решению суда администрация города предоставила квартиру семье с ребенком-инвалидом. Однако жилье находилось на окраине краевой столицы и не соответствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям.

- В квартире не было вентиляции. Горячая вода признана непригодной для использования, и подавалась она только осенью и зимой. На потолке и стенах обнаружена плесень. Проживание в такой квартире могло привести к обострению хронических заболеваний ребенка-инвалида, - рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура направила исковое заявление в суд. Жилье было признано непригодным для проживания. Но другая квартира семье не предоставлялась. Женщина с ребенком были вынуждены жить в тех же условиях. Далее надзорным ведомством было внесено представление мэру города. Только после этого семья с ребенком-инвалидом все-таки получила благоустроенную трехкомнатную квартиру.