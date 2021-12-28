Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2021 8:43

Пробки в Хабаровске: стоят Дзержинского, Шевчука, Ленина

Сервис «Яндекс.Пробки» оценил дорожную ситуацию на десять баллов
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на десять баллов

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на десять баллов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 28 декабря пробки в Хабаровске достигли десяти баллов. Несколько улиц города встали полностью: Карла Маркса, Ким Ю Чена, Лейтенанта Орлова, Дзержинского, Шевчука, Ленина.

Затор на Волочаевской движется в сторону развязки на Краснореченской и далее по улице 60-летия Победы.

Пробка на Запарина начинается на Пионерской. Машины медленно продвигаются до Ленина. Оборонная улица стоит от перекрестка с Ремесленной до Краснореченской. Пробка на Трубном переулке начинается на Пионерской и заканчивается на Волочаевской.

Ленинградский переулок стоит от Амурского бульвара до перекрестка с Батуевской веткой. Затор на Амурском бульваре движется от пересечения с Первомайской улицей и заканчивается на перекрестке с Льва Толстого.