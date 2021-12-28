Пробки в Хабаровске: стоят Дзержинского, Шевчука, Ленина

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на десять баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 28 декабря пробки в Хабаровске достигли десяти баллов. Несколько улиц города встали полностью: Карла Маркса, Ким Ю Чена, Лейтенанта Орлова, Дзержинского, Шевчука, Ленина.

Затор на Волочаевской движется в сторону развязки на Краснореченской и далее по улице 60-летия Победы.

Пробка на Запарина начинается на Пионерской. Машины медленно продвигаются до Ленина. Оборонная улица стоит от перекрестка с Ремесленной до Краснореченской. Пробка на Трубном переулке начинается на Пионерской и заканчивается на Волочаевской.

Ленинградский переулок стоит от Амурского бульвара до перекрестка с Батуевской веткой. Затор на Амурском бульваре движется от пересечения с Первомайской улицей и заканчивается на перекрестке с Льва Толстого.