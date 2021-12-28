В Хабаровском крае разведчики испытали новое оружие в зимних условиях

Практическое занятие по боевой подготовке прошло при температуре ниже -30 градусов Фото: пресс-служба Восточного военного округа

В Хабаровском крае военнослужащие разведывательных подразделений ВВО испытали новые автоматы АК-12 в зимних условиях.

- Температура на полигоне «Князе-Волконский» была ниже минус 30 градусов. Военнослужащие преодолевали полосу препятствий в полном снаряжении на время, а также стреляли из новых образцов оружия, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Перед практическими занятиями разведчики изучили особенности выполнения нормативов по огневой подготовке, а также тактико-технические характеристики автомата.