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Общество28 декабря 2021 9:30

В Хабаровском крае разведчики испытали новое оружие в зимних условиях

Практическое занятие по боевой подготовке прошло при температуре ниже -30 градусов
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Практическое занятие по боевой подготовке прошло при температуре ниже -30 градусов

Практическое занятие по боевой подготовке прошло при температуре ниже -30 градусов

Фото: пресс-служба Восточного военного округа

В Хабаровском крае военнослужащие разведывательных подразделений ВВО испытали новые автоматы АК-12 в зимних условиях.

- Температура на полигоне «Князе-Волконский» была ниже минус 30 градусов. Военнослужащие преодолевали полосу препятствий в полном снаряжении на время, а также стреляли из новых образцов оружия, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Перед практическими занятиями разведчики изучили особенности выполнения нормативов по огневой подготовке, а также тактико-технические характеристики автомата.