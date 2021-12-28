Михаил Дегтярев подтвердил, что в Хабаровском крае будут снимать фильм Фото: Максим МОЛОТОВ

На итоговой пресс-конференции губернатор Хабаровского края говоря о туристических проектах, подтвердил информацию о съемках приключенческого фильма.

- Хабаровский край должен стать брендом. Говоря Дальний Восток люди представляют вулканы Камчатки или Сахалин. Наш край не звучит как туристический регион, к сожалению. А нужно чтобы звучал. Нужно чтобы о нем говорили. Вот снимем фильм - заговорят. Я только сказал об этом - и тут же люди принялись читать про Верхнебуреинский район. Это же магнит - Умальта, тайга, золото, погони, расследования. Мы обязательно снимем эту картину, - пообещал губернатор.

Более того, Михаил Дегтярев заявил, что генеральным продюсером фильма он назначил самого себя. То есть, глава региона сам станет рекламировать край - делами и поддержкой творческих инициатив, вроде фильма. Исполнительным продюсером Михаил Владимирович попросил быть главу Верхнебуреинского района Маслова. Заниматься созданием бренда будут во внерабочее время. Тот по видеосвязи и предельно серьезно ответил, что с удовольствием возьмется за это дело, потому что новое и необычное ему очень интересно.

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