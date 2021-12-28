Правительство Хабаровского края возвращает льготы на проезд для невакцинированных пенсионеров Фото: Мария ЛЕНЦ

С 29 декабря в Хабаровском крае отменяется мораторий на выплаты компенсаций льготного проезда для непривитых пенсионеров. По словам главы региона, необходимо возвращаться к тому, что было ранее.

- Решение по ограничению социальных выплат людям старше 60 лет нужно отменять. Хабаровский край один из немногих регионов страны, который принял такое решение. Мы раздвинули бюджет практически на 240 миллионов рублей и нашли резервы на грядущий год, - сказал Михаил Дегтярев.

Глава региона дал поручение Евгению Никонову, зампреду правительства Хабаровского края по социальным вопросам, проработать этот вопрос на ближайшем оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса.

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