Хабаровский край стал лидером по лесовосстановлению в стране Фото: Иван МАКЕЕВ

По словам главы региона Михаила Дегтярева, Хабаровский край занял лидирующие позицию по лесовосстановлению в рамках реализации национального проекта «Экология». С 2022 года вводится запрет на вывоз кругляка из страны, к которому наш регион готов.

- В крае достаточно деревообрабатывающих мощностей. Они позволяют перерабатывать более трех миллионов кубометров кругляка. Проблем с выполнением поручения президента возникнуть не должно, - сказал Михаил Дегтярев.

В рамках национального проекта поддержку своевременно получили предприятия, нуждающиеся в ней. Всего было выдано около 700 миллионов рублей льготных займов.

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