Губернатор Хабаровского края предложил лесозаготовителям работать только на внутренний рынок Фото: Олег УКЛАДОВ

С 2022 года в России начинает действовать запрет на вывоз за границу необработанной древесины – кругляка. Эта статья доходов была основной для десятков малых и средних предприятий такого лесного края как Хабаровский. Не пострадают ли они от этой меры? На этот вопрос Михаил Дегтярев ответил на пресс-конференции 28 декабря.

- Когда стало известно о введении запрета на экспорт кругляка, предприниматели разделились на три группы. Первая сразу приняла стратегию президента России отправлять за границу лес только после глубокой переработки. Основную же часть продукции использовать внутри страны. Вторые тоже приняли, но не сразу. Сейчас они уже разрабатывают схемы переориентации своей работы на внутренний рынок. Третьи – чего-то ждали. У них остался один выход – встроиться в существующий порядок вещей, - заявил губернатор.

По его словам, без работы никто не останется. В Хабаровском крае недозагруженность деревоперерабатывающих мощностей – примерно 3 миллиона кубометров в год.

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