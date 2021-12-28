Михаил Дегтярев объявил о реновации трех городов Хабаровского края
Фото: Максим МОЛОТОВ
Штаб по застройке Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани сформирован совместно с Минвостокразвития 28 декабря. Объявленная президентом программа реновации крупных и стратегически важных городов в Хабаровском крае коснется прежде всего Хабаровска. Курировать стройки будет заместитель губернатора Керим Сунгуров, реализацией займется корпорация ВЭБ.РФ и бюро «Стрелка».
- В краевой столице прежде всего приведем в порядок бульвары, центральные площади, улицу Муравьева-Амурского. Центр в первую очередь – он этого требует. То же – с Комсомольском и Советской Гаванью. Нам очень помогает полномочный представитель президента Юрий Петрович Трутнев – спасибо ему за это. Мы ставим целью представить на ВЭФ-2022 мастер-план реновации этих городов. Мы имеем на это полное историческое право, - подчеркнул Михаил Дегтярев.
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