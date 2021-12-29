В Хабаровском крае снижается число зараженных ковидом
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 436 человек в Хабаровском крае.
К ИВЛ подключены 84 человека.
- Выздоровели 650 жителей края за 24 часа. Три человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава региона.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2747 коек для ковид-больных. Свободны 704.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 123 825 случаев заболевания коронавирусом;
110 623 человека выздоровели;
11 982 находятся на лечении (2043 в стационаре, амбулаторно 9 939);
Скончались 1220 человек.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;