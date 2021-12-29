В Хабаровском крае снижается число зараженных ковидом Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 436 человек в Хабаровском крае.

К ИВЛ подключены 84 человека.

- Выздоровели 650 жителей края за 24 часа. Три человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава региона.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2747 коек для ковид-больных. Свободны 704.

КОНКРЕТНО

В регионе зарегистрировано 123 825 случаев заболевания коронавирусом;

110 623 человека выздоровели;

11 982 находятся на лечении (2043 в стационаре, амбулаторно 9 939);

Скончались 1220 человек.

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