В Хабаровске иномарка сбила пешехода Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске иномарка сбила пешехода. ДТП произошло, когда мужчина переходил дорогу по «зебре». Об этом сообщили в ГИБДД города.

Инцидент случился около трех часов дня на улице Слободской. В районе дома №23 автолюбитель не затормозил вовремя и не пропустил человека. — В результате ДТП пострадал пешеход, мужчина 1984 года рождения. Он был госпитализирован в ортопедическое отделение Краевой клинической больницы, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Водитель авто в аварии не пострадал. Страхового полиса на машину у него не было.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.