В Хабаровске иномарка сбила пешехода
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске иномарка сбила пешехода. ДТП произошло, когда мужчина переходил дорогу по «зебре». Об этом сообщили в ГИБДД города.
Инцидент случился около трех часов дня на улице Слободской. В районе дома №23 автолюбитель не затормозил вовремя и не пропустил человека. — В результате ДТП пострадал пешеход, мужчина 1984 года рождения. Он был госпитализирован в ортопедическое отделение Краевой клинической больницы, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Водитель авто в аварии не пострадал. Страхового полиса на машину у него не было.
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