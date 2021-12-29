Пожар произошел в одном из общежитий Хабаровского края Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ванинском районе Хабаровского края минувшей ночью произошел пожар. Там загорелась одна из комнат местного общежития. Спасателям пришлось эвакуировать жильцов из окутанного черным дымом помещения, сообщили в МЧС региона.

— На момент прибытия из окон комнаты на пятом этаже был виден дым. Пожарные поспешили приступить к тушению и разведке помещений. Из здания было спасено по автолестнице два человека, еще восемь человек эвакуировано по лестничным маршам, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Никто из жильцов не пострадал. Сгорели только вещи в одной из комнат закоптились стены в коридоре. Причина ЧП пока устанавливается.