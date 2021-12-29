Газовая система в Хабаровске не выдержала аномальных холодов Фото: Олег ЗОЛОТО

Тысячи хабаровчан остались без газа в холода. Система подачи топлива не выдержала аномальных морозов, сообщает Amurmedia.

проблема возникла еще в выходные. Тогда начали по одной замерзать резервуарные установки во дворах жилых домов. Люди буквально оборвали провода экстренных служб, оставляя заявки.

По последней информации, отсутствие газа доставило неудобства нескольким тысячам горожан.

Газовики перешли на усиленный режим работы и трудятся в круглосуточном режиме, отогревая установки.

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