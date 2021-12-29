На реализацию социальных проектов в Ванино выделено более 500 миллионов рублей

Предварительные итоги года подвел генеральный директор Группы НТК Михаил Кузнецов. Средства были направлены на приобретение современного оборудования для больниц и учебных заведений, реконструкцию системы водоснабжения и спортивного стадиона, строительство социально-культурного центра. В декабре 2021 года принято решение о благоустройстве дворовых территорий в Ванино. Средства поступили в рамках механизма Единой субсидии решением Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, возглавляемой заместителем председателя правительства РФ - полномочным представителем Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.

- Касательно участия государства в социальных вопросах региона, здесь нам жаловаться не на что. Я могу только сказать спасибо государственной политике в этом направлении, иначе нам было бы гораздо сложнее делать то, что мы сегодня делаем для развития Ванинского района. Государство профинансировало на социальные программы огромные средства. Для нас это большой вклад, благодаря которому создается социальная инфраструктура как вокруг порта Ванино, так и вокруг населенных пунктов, где живут наши работники и их семьи, - сказал Михаил Кузнецов.

Руководитель НТК отметил, что компания уделяет большое внимание социальной повестке, собирается и далее развивать социальную и производственную инфраструктуру в регионах своей деятельности для создания комфортных условий жизни людей, в том числе квалифицированных сотрудников НТК, на местах.

В частности, Дальтрансуголь принимает активное участие в программах социально-экономического развития Ванинского района и Хабаровского края, оказывая поддержку учреждениям здравоохранения, образования и культуры, а также спортивным организациям.

Так, на средства Дальтрансуголь создается парковая зона отдыха в рабочем поселке Ванино, проведена реконструкция обелиска в Парке Победы, установлена детская спортивная площадка вблизи площади Мира, а также создан мемориальный комплекс «Героев отечества» на берегу Татарского пролива в поселке Токи.

Кроме того, при финансовой поддержке порта ежегодно около 500 работников заключают добровольные договоры медицинского страхования с целью получения профессиональной медицинской помощи и еще более 300 детей портовиков отдыхают в детских оздоровительных лагерях, санаториях и домах отдыха.