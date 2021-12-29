В Магаданской области пропал турист из Пскова. Фото: ГУ МВД Магаданской области
В Магаданской области полиций разыскивает пропавшего туриста. Дмитрий Зыбин из Пскова пропал 25 декабря: мужчина отправился в поход и больше не выходил ни с кем на связь, сообщили в полиции региона.
— Он ушел в сторону туристического маршрута «Медвежья тропа», либо в сторону реки Окса, — отметили в пресс-службе ведомства.
В день исчезновения на Дмитрии была красная куртка, лыжные ботинки. При себе были лыжи и палки. Особые приметы: носит усы и бороду светлого оттенка.
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Граждан, располагающих сведениями о пропавшем, полиция просит откликнуться по телефонам: 102, 8 (4132) 624-625, 8-999-512-4031.
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