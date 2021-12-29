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Общество29 декабря 2021 5:30

Около полумиллиона квадратных метров жилья построит «ПИК» в Хабаровске

В краевой столице планируется развивать северную часть города
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Пресс-конференция Михаила Дегтярева

Пресс-конференция Михаила Дегтярева

Фото: Правительство Хабаровского края

В северной части краевой столицы построят до полумиллиона квадратных метров жилья. Об этом на пресс-конференции рассказал глава региона Михаил Дегтярев. Застройщиком станет компания «ПИК».

- Северная часть Хабаровска застраивалась и развивалась неравномерно. Строительство в районе переулка Брянского позволит развить север города и обеспечить равномерное развитие агломерации, - сказал Михаил Дегтярев.

Микрорайон «Ореховая сопка», который также находится в северной части краевой столицы, тоже продолжит развиваться. Там появится 660 тысяч квадратных метров жилья и 1,5 тысячи новых рабочих мест для хабаровчан.